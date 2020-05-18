لماذا ارتفعت إصابات كورونا بالسعودية؟

2020/05/18 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مساعد وزير الصحة السعودي، الناطق باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، أن سبب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة، هو المخالطة المجتمعية.وقال العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الخاص، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة: “أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين عامة في الآونة الأخيرة، هو المخالطة المجتمعية، […]

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