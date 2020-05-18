الحشد الشعبي يدك تجمعات لـ”داعش” شمال سامراء

2020/05/18 | 00:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاثنين، بدك تجمعات تابعة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي بقنابر الهاون شمال مدينة سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ أكدت وجود تجمعات للعدو الداعشي في مناطق حويجة ام الفحم وجريش وحاوي ابو نيسان شمال مدينة سامراء.وأضاف، قوة

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