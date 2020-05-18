2020/05/18 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد ان شبكات التواصل الاجتماعي في يومنا هذا أدت الى سهولة التواصل والارتباط بين الناس بشكل عجيب، ومن خلالها تمكن الناس من التعرف اكثر عن بعضهم البعض وعن الإمكانيات المتوفرة لدى الافراد والجماعات.



وكذلك تعتبر هذه الشبكات الوسيلة السريعة والفورية لتجمع الناس للقيام بعمل ما على النطاق الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فأن قمع السلطات وتطاول المليشيات لن يستطيع الوصول اليها بسهولة، ولهذه الأسباب تعتبر شبكات التو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول تشكيل شبكات التضامن الاجتماعي! - عادل احمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول تشكيل شبكات التضامن الاجتماعي! - عادل احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).