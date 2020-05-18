2020/05/18 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تستعد الدولة لرفع ما هو بمثابة الإجراء الرئيس للسيطرة على الوباء تدريجيا، بينما يبقى الغموض سيد الموقف، وبخاصة أن لا لقاح متوفر حتى الآن، وحال نظامنا الصحي الرديء جراء عقود سياسات حطمته تحطيما.



ما من شيء فعلي، فقط تصريحات ووعود.



أما الوسائل الكفيلة بكبح موجة تفشي ثانية وتضمن السيطرة على الوباء، فهي شبه معدومة، وعموما أغلبها لا يكفي بتاتا، بما في ذلك الكمامات الضرورية بكميات وفيرة جدا وبمتناول الجم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستعداد لرفع الحجر الصحي، وشروط رفعه منعدمة مطلقا: جريمة بحق العمال والعاملات. بقلم، بوعزة عمر، يوم 17-05-2020 - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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