مظاهر السلطة والتسلط في المجتمعات الدينية - عباس علي العلي

2020/05/18 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سورة النور من السور القرآنية التي أرست قيما أخلاقية وسلوكيات مجتمع الفضيلة، كما بينت أحكاما جزائية وأخرى معنوية على مرتكبي المخالفة المفروضة لأحكام تناولتها السورة بالتفصيل، وهذا معروف ومشروح ومفسر لدى الغالبية من المسلمين، لكن ما يهمنا هنا ما أشارت له السورة بما يعرف بالمظاهراتية أو مظاهر السلطة وعناصرها وخاصة في رأس الهرم من أفكار أدانتها السورة وأعتبرتها نوعا من اللا معقول واللا منطقي، ومع ذلك ......





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