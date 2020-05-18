2020/05/18 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس الاحتياطي الفدرالي:تعافي الاقتصاد قد يتأخر حتى إيجاد لقاح اشنطن- مرسي ابو طوق رد البيت الأبيض الأحد بقوة على انتقادات حادة بشأن إقالة مفتش عام في وزارة الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أنه كان عضوا غير مخلص في سياق مؤامرة ل»الدولة العميقة» لإحراج الرئيس دونالد ترامب. وأبلغ ترامب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الجمعة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يهاجم الدولة العميقة بعد إقالة ترامب لمفتش الخارجية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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