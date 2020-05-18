البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يهاجم‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة بعد‭ ‬إقالة‭ ‬ترامب‭ ‬لمفتش‭ ‬الخارجية

2020/05/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفدرالي‭:‬تعافي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قد‭ ‬يتأخر‭ ‬حتى‭ ‬إيجاد‭ ‬لقاح اشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ رد‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأحد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬بشأن‭ ‬إقالة‭ ‬مفتش‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬غير‭ ‬مخلص‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مؤامرة‭ ‬ل»الدولة‭ ‬العميقة‮»‬‭ ‬لإحراج‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ وأبلغ‭ ‬ترامب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ […]

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