2020/05/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام بالرغم‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬اجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬تحيل‭ ‬الى‭ ‬نزوع‭ ‬نحو‭ ‬قوانين‭ ‬طوارئ‭ ‬كونية‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬وفيسبوك‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬ما‭ ‬تسميه‭ ‬الاخيار‭ ‬المضللة‭ ‬والمزيفة‭ ‬الخاصة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬جهد‭ ‬يستحق‭ ‬الوقوف‭ ‬عنده‭ ‬،‭ ‬منهاً‭ ‬لزيادة‭ ‬حالة‭ ‬الهلع‭ ‬والتضليل‭ ‬والتسويق‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيع الأكاذيب لإشاعة الكراهية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصنيع الأكاذيب لإشاعة الكراهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).