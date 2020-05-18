خامنئي:سيتم طرد أمريكا من العراق وسوريا

2020/05/18 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ -‬الزمان‭:‬‭ ‬اعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى،‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيتم‭ ‬طردها‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إشعال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للحروب‭ ‬ودعمها‭ ‬للإرهاب‭ ‬والظلم‮»‬‭.‬وقال‭ ‬خامنئي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬طلاب‭ ‬جامعيين‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الفيديو،‭ ‬امس‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬أمريكا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد،‭ ‬وإشعالها‭ ‬للحروب،‭ ‬ومساندتها‭ ‬الحكومات‭ ‬سيّئة‭ ‬السّمعة،‭ ‬وتنميتها‭ ‬للإرهاب،‭ ‬ودعمها‭ ‬اللامحدود‭ ‬للظلم‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ […]

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