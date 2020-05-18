2020/05/18 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران -الزمان: اعتبر المرشد الايراني الأعلى، علي خامنئي، أن القوات الأمريكية سيتم طردها من سوريا والعراق ردا على «إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم».
وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر الفيديو، امس الأحد، إن «سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيّئة السّمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي:سيتم طرد أمريكا من العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر الفيديو، امس الأحد، إن «سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيّئة السّمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي:سيتم طرد أمريكا من العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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