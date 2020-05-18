تحالف القوى: مرشحو الوزارات السبع الشاغرة بحكومة الكاظمي أكثر إستقلالية من المصوت عليهم

2020/05/18 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

رأى تحالف القوى العراقية، الاحد (18 آيار 2020)، أن اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة رئي...





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