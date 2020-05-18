وزيرا الصناعة والنقل يبحثان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوزارتين للمرحلة المقبلة

2020/05/18 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز مع وزير النقل ناصر حسين الشبلي في مقر وزارة النقل افاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يخدم عمل الوزارتين.وأكد الخباز خلال اللقاء على” أهمية تنسيق الجهود وتفعيل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة لماتحتاجه من جهودكبيرة وعمل دؤوب لتجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها البلد […]

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