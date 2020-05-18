قطر: السجن لمن يخرج من بيته دون كمامة

2020/05/18 | 01:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات القطرية إلزام جميع المواطنين بوضع الكمامات عند الخروج من المنزل تحت طائلة الحبس والغرامة التي يمكن أن تصل إلى مئتي ألف ريال (55 ألف دولار).ويأتي القرار في توقيت تشهد فيه الإمارة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد مع تسجيل 1733 إصابة جديدة، في أعلى حصيلة يومية في البلاد، بحسب ما ذكرت […]

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