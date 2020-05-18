إخلاء سبيل أحمد فلوكس وعناصر الأمن

2020/05/18 | 01:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بإخلاء سبيل الفنان المصري، أحمد فلوكس، وعناصر أمن أحد التجمعات السكنية في الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهم.واستمعت جهات التحقيق لأقوال عناصر الأمن الذين اتهموا فلوكس بالاعتداء عليهم بالضرب، والذين قالوا في التحقيقات إنهم فوجؤوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ويرغب بالدخول إلى التجمع السكني، […]

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