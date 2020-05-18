برنامج قلبي اطمأن يساعد فنانا لبنانيا

2020/05/18 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” فيديو أظهر فيه الممثل اللبناني صلاح التيزاني (أبو سليم) ضمن برنامج “قلبي اطمأن” الذي يظهر فيه فاعل الخير المتخفّي “غيث” لمد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين والفقراء.وجاءت الحلقة عن الفنان اللبناني الذي يفتقد للضمان الصحي رغم أنه يبلغ من العمر 92 عاماً، وأشار إلى أنه قدّم رسالته الفنيّة […]

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