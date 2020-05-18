كورونا يفتك بعائلة عراقية في أميركا

2020/05/18 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا الفتك بمواطني الولايات المتحدة، ليحصد أرواح 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وكان للأجئين حصة من هذه الأرقام المرعبة.قتل فيروس كورونا المستجد زوجان عراقيان في ولاية ميشيغان الأمريكية، تاركين ابنهما البالغ 20 عاما لرعاية شقيقتيه المراهقتين.توفي الأب، نامير أيرام، 52 عامًا، يوم الاثنين بسبب مضاعفات من “كوفيد-19″، بعد ثلاثة […]

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