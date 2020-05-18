15 إصابة ووفاة واحدة بكورونا في اليونان خلال يوم

2020/05/18 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية ديميتريس هاتزيجيورجيو، إنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك حالة وفاة واحدة.وقال هاتزيجيورجيو، وهو من المختصين المعروفين في مجال الوبائيات، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ حتى الآن 2834 حالة إصابة مؤكدة.وذكر الخبير، في مؤتمر صحفي بوزارة الصحة […]

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