استاذة بالقانون توضح عمل البعثات الدبلوماسية استناداً للقانون

2020/05/18 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت استاذة القانون الدولي في جامعة بغداد منال فنجان، طبيعة عمل البعثات الدبلوماسية بحسب القانون.وقالت فنجان في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” اليوم الاثنين،: “آثار موضوع رفع علم المثليين على بنايات البعثات الدبلوماسية لبريطانيا وكندا والاتحاد الاوربي وأود هنا ان اكيف هذا العمل من الناحية القانونية:واضافت “هنا نقول ان موضوع عمل البعثات الدبلوماسية له […]

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