استشهاد منتسب بالحشد واصابة اثنين بانفجار ناسفة في صلاح الدين

2020/05/18 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن استشهاد منتسب بالحسد الشعبي وجرح اثنين اخرين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تابعة الى لواء ٥٢ بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز”.واضاف الخلية أن “الانفجار ادى الى استشهاد منتسب وجرح إثنين آخرين”.

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