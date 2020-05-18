2020/05/18 | 01:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحف تتابع تطورات ملف الوزارات الشاغرة وخطط الصحة بعد ازدياد عدد الاصابات بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 01:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف تتابع تطورات ملف الوزارات الشاغرة وخطط الصحة بعد ازدياد عدد الاصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف تتابع تطورات ملف الوزارات الشاغرة وخطط الصحة بعد ازدياد عدد الاصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).