نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا

2020/05/18 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، إن بلاده احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال سيريكا في تغريدة “إنه تم حجز طائرة بعد خرق القواعد”، مضيفا أن شركة بريطانية “حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية”.وجرى حظر رحلات الركاب إلى […]

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