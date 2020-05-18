المغرب : استبعاد التخفيف الشامل وانتظار ترحيل العالقين بسبته لوضعهم تحت الحجر

2020/05/18 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون يسود توجس من قبل عدد من الأسر المغربية منذ الأسبوع الماضي، وجل أنظار حقوقيين وإعلاميين تتوجه إلى شمال المغرب في انتظار الساعات القادمة لترحيل المواطنين المغاربة العالقين في مدينة سبتة المحتلة، بعد أن أغلقت الحدود في وجوههم منذ مايزيد من شهرين، بسبب الطوارئ الصحية.وهذا الترقب يأتي في ظل تحركات […]

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