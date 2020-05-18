إنهم يطمسون الهوية الوطنية يا وزير الداخلية. - سعيد الكحل

2020/05/18 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تفاجأ الرأي العام الوطني بإقدام المجلس المحلي لمدينة تمارة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية ،على إطلاق أسماء لرموز التطرف وشيوخ الكراهية (سعوديين ومصريين) على عدد من الشوارع .



واختيار أسماء شيوخ التطرف لم يأت صدفة ، بل هو حلقة ضمن سلسلة من الحلقات التي تشكل إستراتيجية أخونة الدولة والمجتمع التي ينهجها حزب العدالة والتنمية قبل وخلال قيادته للحكومة التي منحته سلطات أوسع للتقرير في مصير الشعب المغربي ......





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