حنة آرندت ونقد التوتاليتارية - رواء محمود حسين

#رواء_محمود_حسين نقدت الفيلسوفة حنة آرندت الكثير من المفاهيم التي اشتملت عليها الحداثة المعاصرة، مثل: التوتاليتارية، والعنف، والعقل، وغير ذلك.
وهي فيما أتصور أحد أبرز نقاد الحداثة.
وفيما يأتي عرض عام: لأفكار الفيلسوفة آرندت في مجال نقد التوتاليتارية: ترى حنة آرندت أن الحركات التوتاليتارية تتبع قوة الأعدادِ، بحيث تظهر الأنظمة التوتاليتارية محالة في بلدان ذات سكان محدودة نسبياً، حتى في ظل ظروف ملائمة للغاية.
بعد ......
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