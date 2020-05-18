حنة آرندت ونقد التوتاليتارية - رواء محمود حسين

2020/05/18 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين نقدت الفيلسوفة حنة آرندت الكثير من المفاهيم التي اشتملت عليها الحداثة المعاصرة، مثل: التوتاليتارية، والعنف، والعقل، وغير ذلك.



وهي فيما أتصور أحد أبرز نقاد الحداثة.



وفيما يأتي عرض عام: لأفكار الفيلسوفة آرندت في مجال نقد التوتاليتارية: ترى حنة آرندت أن الحركات التوتاليتارية تتبع قوة الأعدادِ، بحيث تظهر الأنظمة التوتاليتارية محالة في بلدان ذات سكان محدودة نسبياً، حتى في ظل ظروف ملائمة للغاية.



بعد ......





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