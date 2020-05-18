أثرياء مصر والفلسطينيون - محمود الصباغ

2020/05/18 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ كتب جوزيف مسعد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك:منذ قام السادات ببيع مصر للمصالح الأميركية والاسرائيلية في النصف الثاني من السبعينيات، بدأت الصحافة الساداتية الرسمية وطبقة جديدة من محدثي الثراء المصريين، ممن أثروا عبر صفقاتهم النشطة لبيع بلدهم لأعلى المزايدين، بحملة شعواء على الشعب الفلسطيني، لنزع الشرعية عن قضيته في عيون الملايين من المصريين الذين قدموا له ......





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