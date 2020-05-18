2020/05/18 | 05:47 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقية، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد حدثاً مماثلاً.وقال الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، "بالاشتراك مع السفارتين الكندية والبريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الأوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحوّل الجنسي، وتسليط الضوء على حقوق المثليين والمثليات ومتحولي ومزدوجي الجنس".

غير أن البعثة سارعت إلى حذف هذه التغريدة عن حسابها في "تويتر" بعد بيان الخارجية العراقية الذي شجب رفع بعثة الاتحاد الأوروبيّ، وبعثات أجنبية أخرى عاملة في البلاد، علم المثليّة في مقراتها، "لما يمثله ذلك من مساس المبادئ والقيم الأخلاقية السامية، التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلاً عن تنافيه مع الأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز، واستفزازه المشاعر والمعاني الدينية المقدسة".

حذفت بعثة الاتحاد الأوروبي الصورة عن حسابها في تويتر بعد بيان الخارجية العراقية

وذكر بيان الخارجية البعثات كافة العاملة في البلاد بـ"لزوم التقيّد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقيّ".

وكانت مجموعة "إيراكوير" العراقية، ومنظمة "آوت - رايت أكشن الدولية"، ومقرها الولايات المتحدة، وثقت اختطاف وقتل الرجال المثليين على يد أعضاء جماعات مسلّحة عراقية مجهولة الهوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشجب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثليين في بغداد) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشجب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثليين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).