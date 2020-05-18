ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف

2020/05/18 | 06:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير دفاع الجمهورية الاسلامية العميد امير حاتمي محادثة عبر الفيديو مع نظيره العراقي الفريق جمعة عنان الجبوري هنأه فيها بمناسبة تسنمه منصبه في حك...

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