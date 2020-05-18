المرجع الخالصي: رفع علم المثليين تصرف وقح وسافل

2020/05/18 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المرجع الديني محمد مهدي بن محمد الخالصي، أمس الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين في العراق، واصفا هذا التصرف بـ"الوقح والسافل"....

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