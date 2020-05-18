جدل صناديق الزكاة في تونس: الزكاة بين الدولة المدنية والتراث والدين - محمد المناعي

2020/05/18 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_المناعي بمناسبة الجدل حول بعث إحدى البلديات التونسية لصندوق للتبرعات تحت عنوان "صندوق الزكاة "بهدف جمع تبرعات من طائفة من المواطنين دون أخرى وفي توظيف مرفوض لشعيرة دينية من قبل مؤسسة مدنية وجدت لخدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الانتماء الفكري ، فان لهذا الموضوع عدة أبعاد وزوايا نظر نحاول طرقها لفتح النقاش على أسس ثابتة .الزاوية المدنية الديمقراطية الحديثة :

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