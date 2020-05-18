2020/05/18 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمه_الهمامي "لا أشاطرك الرأي لكنّي مستعدّ للتضحية بحياتي من أجل أن يكون لك حقّ التعبير عن رأيك""فولتير"أثار النصّ الذي نشرته الأحد الفارط 10 ماي مساندة للمواطنة آمنة الشرقي بعض الجدل.



وإذا كنت لم أفاجأ بوابل الشتائم التي أطلقها، كالمعتاد، الذباب "الألكتروني" مدفوع الأجر التابع للتيارات الظلامية والتكفيرية فإنّ ما شدّ اهتمامي هو عدد من التعاليق الصادرة عن أشخاص يعلنون انتماءهم إلى "الفضاء اليس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) - حمه الهمامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) - حمه الهمامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).