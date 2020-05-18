هبوط بإصابات كورونا في المانيا في يوم بلا وفيات

2020/05/18 | 07:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين حالتي إصابة بفيروس كورونا ضد تسجيل وفيات في سابقة منذ أشهر.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 174355، بينما بقيت حالات الوفاة عند 7914.

ومقارنة باليوم السابق، فقد سجلت لمانيا 583 إصابة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 33 حالة وفاة بالفيروس الذي يسببه كوفيد - 19.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وافقت الأسبوع الماضي على تخفيف بعض القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا، محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.

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