أيتها السفارة استكملت المهمة ارفعوا العلم!!!

2020/05/18 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي هذا لسان حال من رفعوا علم المثليين في قلب العاصمة بغداد وعلى مرأى ما يقارب سبعة مليون مسلم صائمون قائمون يتهيأون إلى إحياء ليلة القدر كل من موقعه وعلى شاكلته ، علم يقول للعراقيين وتاريخ جهادهم والدين وأسلامهم أنتهى عهدكم وعهد عزتكم والشرف الذي تتغنون به!!! علم رفرف على كل شرائح العراق العظيمة […]

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