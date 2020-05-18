بعد أنباء عن إلغاء 30 ألف وظيفة..

2020/05/18 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة هآرتس أن الصين سترسل فريقا خاصا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى إسرائيل دو وي، والذي عثر على جثته داخل شقته في تل أبيب يوم الاحد.

وقالت المصادر إن الفريق سيغادر يوم الاثنين، وسيجري تحقيقا داخليا ويتولى ترتيبات نقل الجثة إلى بكين، فضلا عن تنسيق أنشطة السفارة.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق سيضم ممثل لعائلة السفير الصيني، وأنه لن يخضع للحجر الصحي المعمول به حاليا في إسرائيل عند وصول الأجانب.

كان السفير الصيني، دو وي، 58 سنة، وٌجد ميتاً في سريره، بعد نحو 3 شهور على تعيينه كمبعوث صيني إلى إسرائيل.

وأكدت التقارير الأولية أن دو عٌثر عليه في فراشه من قبل الموظفين في مقر إقامته، ولم يتم العثور على أي علامات عنف على جسده، وقالت خدمة ماجن ديفيد أدوم للإسعافات الأولية إن سبب الوفاة يبدو أنه نوبة قلبية.

وفي وقت لاحق يوم الأحد، أبلغت مصادر حكومية صينية وسائل الإعلام في بكين أن دو "مات على ما يبدو لأسباب طبيعية ولكن من الضروري فحص جميع التفاصيل".

من جانبه، أفاد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم أنه تحدث مع نائب السفير الصيني داي يومينغ للتعبير عن تعازيه، وقال إن الوزارة ستساعد السفارة الصينية في أي شيء قد تحتاجه على طول الطريق.

كما تلقت الخارجية الإسرائيلية اتصالات من جميع سفارات العالم في تل أبيب، طالبة المزيد من التفاصيل بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة دو، بحسب هآرتس.

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