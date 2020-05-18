2020/05/18 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي كانت زيارة رئيس الوزراء المكلف الاستاذ مصطفى الكاظمي للحشد وهو في بواكير تكليفه بمهام قيادة البلد خطوة مهمة، رغم انها لم تسفر عن شئ غير كلمات المجاملة والوعود والتطمينات .فالكل يعلم أن خدمة الحشد والحفاظ عليه وعلى منجزاته بوصفه ذخيرة العراق وضمانة أمنه بل وضمانة لامن المنطقة برمتها وإن إنهيار العراق بيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والتحديات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).