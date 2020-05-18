2020/05/18 | 08:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة: 200 فرقة صحية ستشارك في عمليات المسح الوبائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: 200 فرقة صحية ستشارك في عمليات المسح الوبائي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: 200 فرقة صحية ستشارك في عمليات المسح الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).