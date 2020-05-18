ضحايا كورونا في العالم يتجاوزون حاجز الـ 316 الف

2020/05/18 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ316 ألف شخص حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و800 ألف إصابة في 196 بلداً ومنطقة.ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر، وبين هذه الحالات، […]

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