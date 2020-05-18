حوار مع رجيس دوبراي حول أزمة الكورونا - زهير الخويلدي

2020/05/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "ليس للخبير أن يكون له الكلمة الأخيرة"واجه ريجيس ديبراي ممثلًا ومفكرًا للسلطة انخراطًا ثوريًا جنبًا إلى جنب مع فيدل كاسترو وتشي جيفارا وسلفادور أليندي في أمريكا اللاتينية ، وممارسة السلطة جنبًا إلى جنب مع رئيس الجمهورية ، فرانسوا ميتران ، الذي اشتغل كمستشار له .



قضى الناجح الأول في مسابقة معهد الدراسات العليا وصاحب 79 عامًا في تأليف العديد من الكتب ، لا سيما حول مسألة الإيمان بالمجتمعات.



يبدو ......





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