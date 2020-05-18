ألتمكن بالوعي العلمي او السقوط من قاطرة التاريخ - سعيد مضيه

2020/05/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه كورونا ذكر بقيمة الوعي العلمي –حلقة أخيرة نواصل نداء الحلقة السابقة: على اليسار والآخرين أن يضعوا مسائل الثقافة والتربية في مركز أنشطتهم السياسية ، وذلك من اجل مقاربة حاجات الناس ونضالاتهم.



وعليهم القيام بهذا الواجب بلغة مقبولة وعانية .



ان قضايا الثقافة والوعي، بمعناها الغرامشي ، تلعب دورا مركزيا في السياسة، وما لم يتكفل اليسار بهذه القضية لن يداخلنا الأمل في تحقيق مقاومة جماعية في إط ......





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