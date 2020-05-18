الإعلام الأمني: استشهاد منتسب للحشد بانفجار عبوة ناسفة في الطوز

2020/05/18 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، استشهاد منتسب للحشد بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الطوز.

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