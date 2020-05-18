هروب عناصر من داعش من سجن في شمالي سوريا

2020/05/18 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصادر أهلية إفادتهم بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية.وأوضحت تلك المصادر لوكالة سانا السورية الرسمية إن حالة من الطوارئ تسود المنطقة بعد وقوع عملية الفرار.وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت أوائل الشهر على […]

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