خمسة قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان

2020/05/18 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الإثنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لفرانس برس “استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم.استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزني”، مضيفاً أن […]

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