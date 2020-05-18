مقتل امرأة بسطو مسلح على منزلها في كربلاء

2020/05/18 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة ..افاد مصدر امني في كربلاء بمقتل امرأة طعنا بالسكاكين إثر عملية سطو مسلح على بيتها في منطقة الجمعية وسط المدينة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “شخصين قاما بسرقة منزل امرأة وخلال عملية السرقة تفاجؤا بوجودها وقاموا بطعنها بالسكين ولاذوا بالفرار ولدى نقلها الى المستشفى فارقت الحياة متاثرة بجراحها”.واضاف ان “الادلة الجنائية وشرطة […]

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