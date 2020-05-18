مصدر امني لـ “العهد نيوز” : اصابة 3 جنود بانفجار عبوة شمالي الرمادي

2020/05/18 | 08:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم، الإثنين، بان ثلاثة جنود أصيبوا بجروح مختلفة جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح لوكالة “العهد نيوز”، ان “عبوة ناسفة زرعتها خلايا من مجرمي داعش انفجرت في منطقة البو طيبان شمالي مدينة الرمادي، ما ادى الى اصابة ثلاثة جنود […]

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