خشان: رئيس الحكومة لايمتلك رؤية انتشال العراق من ازمته

2020/05/18 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الحكومة لامتلك رؤية واضحة لانتشال العراق من ازمته الحالية على الرغم من كونه حديث العهد في المنصب، لافتا الى ان حل الازمة الراهنة يحتاج الى النهوض بالاقتصاد وتحويل العراق الى بلد منتج وتغيير المنهاج الذي اتبعته الحكومات السابقة.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/: “لاتوجد موازنة […]

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