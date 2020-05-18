نائب عن الفتح: وجود القوات الأميركية في العراق يمنع استقلالية القرارات

2020/05/18 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، ان وجود القوات الأميركية في العراق يمنع حدوث الاستقلال باتخاذ القرارات، لافتا الى ان اميركا تسعى الى تكريس وجودها واحتلالها للبلاد بعد إدخالها منظومة باتريوت للعراق، وبالتالي فأن أي رئيس وزراء يسعى للنجاح لابد له ان ينفذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من العراق.وقال […]

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