2020/05/18 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسجيل إصابة في نينوى.. وزارة الزراعة تعلن خطّتها لاحتواء انفلونزا الطيور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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