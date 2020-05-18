صحة الكرخ تعلن عن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا

2020/05/18 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا منذ تسجيل اول حالة في جانب الكرخ، فيما اشارت الى ان اعلى منطقة سجلت اصابات بجانب الكرخ هي الحرية.وادناه جدولا بالمناطق التي سجلت اصابات بكورونا بحسب صحة الكرخ: جكوك ١ البياع ٨ الحرية ٥٥ السيدية ٢ الوشاش ٢ الدورة ٣٠ ( […]

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