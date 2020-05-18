الأسدي: تعامل الكاظمي مع الحشد قطعت الطريق على من يريد ان يصطاد بالماء العكر

2020/05/18 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي ، ان الحشد الشعبي من حيث تكامله القانوني والمؤسساتي وارتباطه بالمؤسسة الامنية والعسكرية ومؤسسة القائد العام، وصل الى حد ومستوى لا يتأثر بالشخصيات.واوضح في تصريح صحفي، ان شخص القائد العام سواء كان (س) او (ص) لا يؤثر على الدفاع ولا على الداخلية ولا […]

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