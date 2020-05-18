الساعدي يحذر من تسلل داعش من الحدود السورية باتجاه العراق

2020/05/18 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، من تسلل عناصر داعش الإرهابي من سورية باتجاه العراق، لافتا الى ان هروب مجموعة دواعش كانوا سجناء في سورية امر يثير القلق والتساؤلات حول آلية الهروب والجهة التي سهلت لهم هذه المهمة.وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التدخل الأميركي واضح جدا في ارتفاع وتيرة […]

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