2020/05/18 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، عن صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة.
وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه ” سيتم صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة”.
واضاف، ان “نسبة الصرف ستكون 15% من المستحقات لتضاف النسبة نفسها التي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه ” سيتم صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة”.
واضاف، ان “نسبة الصرف ستكون 15% من المستحقات لتضاف النسبة نفسها التي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).