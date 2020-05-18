الزراعة النيابية: صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء

2020/05/18 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، عن صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه ” سيتم صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة”.واضاف، ان “نسبة الصرف ستكون 15% من المستحقات لتضاف النسبة نفسها التي […]

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