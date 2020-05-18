وزير الصحة: الحظر الجزئي زاد من عدد الاصابات بـ”كورونا”

2020/05/18 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اليوم الاحد، ان رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي ادى الى انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الاصابات.وقال التميمي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي ، تسبب بمشاكل كثيرة في مجال زيادة عدد الاصابات بفيروس كورنا”، مضيفاً ان “جائحة كورونا اصبحت واقع حال […]

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