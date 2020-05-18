الرافدين يصدر بياناً بشأن صرف رواتب الموظفين لشهر ايار

2020/05/18 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الاثنين (18 ايار 2020)، بياناً بشأن صرف رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر ايار الح...





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